 Карпати виплатили гравцям частину заборгованості | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати виплатили гравцям частину заборгованості

Сьогодні 12:14 815 0
Футболістам Карпат виплатили частину заробітної плати
Карпати виплатили гравцям частину заборгованості
#Карпати, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Керівництво львівських Карпат виплатило гравцям частину зарплат за березень і квітень.

Про це повідомляє Спортивка.

Футболісти отримали за цей період незначну частину свого окладу і, швидше за все, більше їм не заплатять у зв'язку з паузою через пандемію коронавірусу.

Важливо: Димінський принципово не фінансує Карпати - журналіст

Попри це, гравцям пообіцяли, що фінансова ситуація налагодиться.

Відзначимо, що фінансові справи з футболістами вирішують в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, віцепрезидент УАФ хотів купити Карпати.

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