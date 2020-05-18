Карпати виплатили гравцям частину заборгованості

Футболістам Карпат виплатили частину заробітної плати

Джерело - Чемпіон.

Керівництво львівських Карпат виплатило гравцям частину зарплат за березень і квітень.

Про це повідомляє Спортивка.

Футболісти отримали за цей період незначну частину свого окладу і, швидше за все, більше їм не заплатять у зв'язку з паузою через пандемію коронавірусу.

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Попри це, гравцям пообіцяли, що фінансова ситуація налагодиться.

Відзначимо, що фінансові справи з футболістами вирішують в індивідуальному порядку.

Нагадаємо, віцепрезидент УАФ хотів купити Карпати.