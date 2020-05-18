Карпати виплатили гравцям частину заборгованості

Джерело - Чемпіон.
Керівництво львівських Карпат виплатило гравцям частину зарплат за березень і квітень.
Про це повідомляє Спортивка.
Футболісти отримали за цей період незначну частину свого окладу і, швидше за все, більше їм не заплатять у зв'язку з паузою через пандемію коронавірусу.
Важливо: Димінський принципово не фінансує Карпати - журналіст
Попри це, гравцям пообіцяли, що фінансова ситуація налагодиться.
Відзначимо, що фінансові справи з футболістами вирішують в індивідуальному порядку.
Нагадаємо, віцепрезидент УАФ хотів купити Карпати.