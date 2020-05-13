Димінський принципово не фінансує Карпати - журналіст

Президент Карпат Петро Димінський припинив фінансування львівського клубу.

Про це розповів телеведучий Михайло Співаковський.

"У Карпатах зараз відбувається щось дуже нехороше. Тобто, нічого не відбувається. Всі команди вже вийшли з карантину на тренування, а Карпати продовжують тренуватися віддалено. Гравці розкидані по домівках і навіть не можуть зібратися на базі, тому що там треба жити і харчуватися. Ніхто цим не займається.

З грошима теж все дуже погано. Покрили зарплату за листопад за рахунок трансферу Ді Франко в Дніпро-1. За грудень - отримали 150 тис не гривень (євро, - прим.) за певне зігране число матчів Сікана в Шахтарі.

Гроші за Сікана були розподілені. За моєю інформацією, це навіть викликало деяке обурення з боку самої головної людини в Карпатах. Створюється враження, що Петро Димінський принципово не хоче вкладати в команду ані копійки.

Зараз заборгованість із зарплати становить 4 повних і половину 5-го місяця", - розповів Співаковський.