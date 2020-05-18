Дуелунд: Динамо зобов'язане повернути Кубок України до Києва

Уболівальники Динамо зачекалися трофею від київського клубу.

Про це розповів півзахисник Динамо Міккель Дуелунд.

"Для нас дуже важливо завоювати трофей. У цьому розіграші ми вибили нашого головного суперника, донецький Шахтар, і тепер усі горять бажанням дійти до вирішального матчу та перемогти у ньому. Уболівальники Динамо зачекалися трофея, який ми просто зобов'язані повернути до Києва", - відзначив Дуелунд.