Суркіс обіцяє надати стадіон Шахтарю для догравання чемпіонату у Києві

Президент Динамо Ігор Суркіс готовий підтримати Шахтар, якщо гірники вирішать догравати УПЛ в Києві.

Про це розповів сам президент киян.

"Сьогодні 4 клуби з першої шістки практично знаходяться в Києві. Двом іншим ми повинні надати певні умови, щоб вони не відчували себе ізгоями і гостями. Зорі я запропонував нашу базу ДЮСШ з двома тренувальними полями, з тренажерним залом, окремими кімнатами і триразовим харчуванням. Якщо треба, то і з полуднем.

Може, Шахтар вирішить в Києві прийматиме суперників. Скаже надати будь-яку арену - питань немає. Ми опинилися в ситуації, в якій повинні йти назустріч футболу, а не виробляти і говорити, як ми будемо грати. У тому місті чи іншому.

Не потрібно говорити, що ми хочемо грати на своєму рідному стадіоні. У чому сенс? Ось стадіон (показує на стадіон Динамо імені Лобановського - прим.), Сюди не пустять жодної людини, крім футболістів. Зіграли матч і розійшлися. Якщо хочете, проведемо всі матчі на цьому стадіоні. Або на Олімпійському. Можна на Оболоні", - відзначив Суркіс.