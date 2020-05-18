Алессандро Дель П'єро опинився у лікарні Лос-Анджелеса через біль у нирках

Джерело - Чемпіон.

Колишній нападник Ювентуса і збірної Італії Алессандро Дель П'єро був госпіталізований через каміння в нирках.

Про це розповів сам футболіст у Instagram.

"До сих пір не можу повірити, що така маленька 3-міліметрова штука може заподіяти стільки болю", - написав Дель П'єро.

Дель П'єро виступав за Ювентус з 1993 по 2012 рік. Став шестиразовим чемпіоном Італії та виграв Лігу чемпіонів. У складі національної збірної переміг на ЧС-2006. Завершив кар'єру в 2015 році, перед тим погравши за Сідней та індійський Делі.

Нагадаємо, Дель П'єро назвав майбутнього капітана Ювентуса.