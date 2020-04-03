 Дель П'єро назвав майбутнього капітана Ювентуса | Футбол | Champion.com.ua
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Дель П'єро назвав майбутнього капітана Ювентуса

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Дель П'єро назвав майбутнього капітана Ювентуса
#Дибала, #Ювентус

Джерело - ua-football.com.

Нападник Ювентуса Пауло Дибала вже заслужив, щоб носити капітанську пов’язку клубу.

Про це розповів легендарний футболіст туринського клубу Алессандро Дель П'єро.

"Пауло вже кілька разів носив капітанську пов'язку. Йому це довірили тому, що вважають його гідним футболістом. Зараз він повноцінний гравець Ювентуса і зміг домогтися своїх цілей через те, що працював над собою.

Враховуючи те, що я знаю про нього і про те, як він грає останнім часом - він може стати капітаном. Ситуація, яка була влітку (коли його майже продали) показала, що він вміє справлятися з труднощами", - розповів Дель П'єро.

Раніше, Дибала та його дівчина заразилися коронавірусом.

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