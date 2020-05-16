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Зірка АПЛ порушив карантин заради секс-вечірки

Вчора 23:17 717 0
Гравець клубу АПЛ порушив карантин та полетів у Париж
Зірка АПЛ порушив карантин заради секс-вечірки
#АПЛ

Джерело - isport.ua.

Зірка англійської Прем'єр-ліги, ім'я якого не називається, порушив британські правила карантину, вилетівши на приватному літаку з Великобританії в Париж на секс-вечірку.

Про це повідомляє The Sun.

У Парижі гравець зняв шикарний ресторан, куди запросив моделей і друзів на вечірку. Загалом було мінімум 15 осіб.

Потім вечірка продовжилася в квартирі неподалік, де, як стверджується, гравець займався сексом мінімум з однією дівчиною.

Також повідомляється, що квартиру відвідував торговець наркотиками, але не відомо, чи брав наркотики гравець, який все організував. При цьому він був помічений в ліфті з однією з дівчат, де вони займалися сексом.

"Дівчат доставили в ресторан, який він зняв разом з офіціантами - строго порушивши правила французького уряду. Було близько 15 гостей. Їм подавали текілу і Джек Деніелс. Потім більша частина групи переїхала в найману квартиру, де вечірка тривала, і все вийшло з-під контролю", - розповіло джерело виданню The Sun.

Попри те, що гравець повернувся в Англії і приступив до тренувань з клубом, йому загрожують неприємності через розслідування у Франції за порушення правил.

Нагадаємо, уряд Великої Британії дозволив відновити АПЛ.

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