 Коноплянка: Я б повернувся у Севілью вже завтра | Футбол | Champion.com.ua
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Коноплянка: Я б повернувся у Севілью вже завтра

Сьогодні 08:13 1174 0
Євген Коноплянка хоче депортації у Іспанію
Коноплянка: Я б повернувся у Севілью вже завтра
#Коноплянка, #Севілья, #Шахтар

Джерело - Великий футбол.

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка назвав свій найкращий клуб у кар’єрі.

Про це розповів сам гравець.

"Трансфер в Ліверпуль? А який сенс зараз жаліти? Вже нічого не повернеш. Якби це було вчора, може бути, я б ще згадував і пустив сльозу. Але коли минуло стільки часу - я не бачу сенсу.

Я пройшов вдалий етап з Севільєю, виграв Лігу Європи. Це неймовірні емоції. А колектив який там був - я б повернувся вже завтра. Нехай мене депортують туди, тому що це непередавані відчуття.

У Шахтарі, Шальке, і інших моїх командах були хороші команди, тому шкодувати я не стану. Все запам'ятовують тільки невдачі - перший і третій мої сезони в Шальке. Але все забули, як ми стали другими в другому моєму сезоні", - розповів Коноплянка.

Раніше повідомлялося, що Минай хоче взяти Коноплянку в оренду.

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