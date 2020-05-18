Коноплянка: Я б повернувся у Севілью вже завтра

Півзахисник Шахтаря Євген Коноплянка назвав свій найкращий клуб у кар’єрі.

Про це розповів сам гравець.

"Трансфер в Ліверпуль? А який сенс зараз жаліти? Вже нічого не повернеш. Якби це було вчора, може бути, я б ще згадував і пустив сльозу. Але коли минуло стільки часу - я не бачу сенсу.

Я пройшов вдалий етап з Севільєю, виграв Лігу Європи. Це неймовірні емоції. А колектив який там був - я б повернувся вже завтра. Нехай мене депортують туди, тому що це непередавані відчуття.

У Шахтарі, Шальке, і інших моїх командах були хороші команди, тому шкодувати я не стану. Все запам'ятовують тільки невдачі - перший і третій мої сезони в Шальке. Але все забули, як ми стали другими в другому моєму сезоні", - розповів Коноплянка.