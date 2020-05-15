Минай хоче взяти Коноплянку в оренду

Спортивний директор Минаю Михайло Кополовець хотів би запросити півзахисника Шахтаря Євгена Коноплянку в оренду.

Про це розповів сам ексгравець.

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"Федецького дуже хотів би, він би нам додав характеру. Я дуже хотів Артема, авторитету. Кого ще я взяв би? Кожанова, він у Волині. І Саню Гладкого в атаку. Зараз такі молоді футболісти, я краще б взяв старих пенсіонерів, старих приєднав, тому що вони більше нам допоможуть, ніж молодь. Я Федецького хотів. Якби він не вибрав політичний шлях, то як мінімум півроку він би пограв в Минаї. Думаю, ми візьмемо Коноплянку з Шахтаря в оренду на півроку", - розповів Михайло Кополовець.