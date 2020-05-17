Головний тренер збірної України Андрій Шевченко повністю сконцентрований на роботі з національною командою.

Про це заявив сам фахівець.

"Очолити Мілан? Я повністю сконцентрований на роботі з національною командою. Для мене - це головний пріоритет. У нас дуже багато цілей. Будемо працювати, щоб досягти їх.

Я мав на увазі майбутнє. Подивимося, як складеться життя. Але мені б хотілося повернутися в клуб, в якому я блищав як гравець. Може бути, буде шанс і в якості тренера. Майбутнє - розмите поняття.

Бернд Штанге говорив я згодом очолю Реал,Барселону або Челсі? Мені дуже приємно. Попереду - велика робота. Але зараз моя робота - в збірній України. У цієї команди є велике майбутнє. Зараз ми з помічниками дуже багато аналізуємо, готуємо багато матеріалів по нашій наступній мети - Лізі націй. У нас дуже важка група", - сказав Шевченко.