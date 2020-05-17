Нападник московського клубу заразився коронавірусом

Фарфан захворів на коронавірус

Джерело - Главком.

У 34-річного нападника збірної Перу Джефферсона Фарфана, який виступає за московський Локомотив, діагностований коронавірус.

Про це повідомляє Baza.

Ім’я у футболі Фарфан зробив собі, виступаючи в 2001-2004 роках за перуанську Альянцу з Ліми. Звідти його 20-річним забрали в нідерландський ПСВ, за який Джефферсон впродовж чотирьох років у 118-ти матчах забив 56 м’ячів. З 2008-го по 2015 роки Фарфан грав за Шальке-04 з Ґельзенкірхена і забив 170-ти матчах німецької Бундесліги 39 голів.

Фарфан у 2017-му став гравцем Локомотива. За клуб він ровів 66 матчів у всіх турнірах, забив 24 м'ячі і віддав 12 результативних передач. Контракт гравця з московським клубом розрахований до кінця нинішнього сезону.

Зауважимо, що 15 травня Російський футбольний союз оголосив про рішення дограти сезон-2019/2020. Турнір має відновитися 21 червня.