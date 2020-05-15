Чемпіонат Росії відновиться з 21-го червня

Джерело - Чемпіон.

Виконком Російського футбольного союзу ухвалив рішення відновити сезон 2019/2020 Російської прем'єр-ліги, який був призупинений через пандемію коронавірусної інфекції COVID-19. Сезон відновиться з 21-го червня.

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Про це повідомляється на офіційному сайті турніру.

В іграх чемпіонату РФС дозволив проводити п'ять замін.

Бюро виконкому РФС 17-го березня призупинило всі змагання під егідою організації, включаючи чемпіонат країни, в якому зіграно 22 тури з 30-ти запланованих. 1-го квітня РФС прийняв рішення подовжити паузу до 31-го травня.