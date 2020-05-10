Лунін провів перше тренування з Ов'єдо після карантину

Джерело - Чемпіон.

Воротар збірної України Андрій Лунін провів перше тренування на базі іспанського Ов'єдо після вимушеної паузи, викликаної коронавірусом.

Про це повідомляє офіційний сайт астурійського клубу.

Заняття відбувалося в індивідуальному режимі із застосуванням всіх відповідних заходів безпеки. Напередодні спеціальні служби провели повну дезінфекцію всіх приміщень, що використовуються футболістами, тренерами та персоналом.

"Перший день! Радий повернутися до улюбленої справи", – написав Лунін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, раніше до тренувань вже приступили два інших клуби з українськими представниками – Луго, за який виступає Василь Кравець та Альбасете Романа Зозулі.