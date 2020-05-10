Лунін провів перше тренування з Ов'єдо після карантину

Джерело - Чемпіон.
Воротар збірної України Андрій Лунін провів перше тренування на базі іспанського Ов'єдо після вимушеної паузи, викликаної коронавірусом.
Про це повідомляє офіційний сайт астурійського клубу.
Заняття відбувалося в індивідуальному режимі із застосуванням всіх відповідних заходів безпеки. Напередодні спеціальні служби провели повну дезінфекцію всіх приміщень, що використовуються футболістами, тренерами та персоналом.
"Перший день! Радий повернутися до улюбленої справи", – написав Лунін на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, раніше до тренувань вже приступили два інших клуби з українськими представниками – Луго, за який виступає Василь Кравець та Альбасете Романа Зозулі.
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Primer dia😍 Feliz a volver hacer lo que amo⚽️ Первый день ❤ Рад вернуться к любимому делу 💪