Фред міг раніше залишити Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Фред, який раніше виступав в Україні за донецький Шахтар, міг покинути "гірників" в 2015 році.

Про це розповів сам футболіст.

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"Якщо я не помиляюся, то в 2015 році у мене була пропозиція від Фламенго. Я мало не покинув Шахтар в той час. Переговори ледь не завершилися успішно, проте після у Фламенго виникли фінансові труднощі і я залишився в Україні ", - зізнався Фред

За Шахтар бразилець виступав з 2013 по 2018 рік. Сумарно він зіграв 101 матч за "гірників", в яких зумів відзначитися 10 голами.