Соболь: Брюгге планує викупити мій контракт у Шахтаря

Брюгге веде переговори з Шахтарем з приводу викупу контракту Едуарда Соболя.

Про це розповів сам гравець.

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"Брюгге хоче продовжити зі мною співпрацю. Бельгійський клуб планує викупити мій контракт у Шахтаря. Зараз переговори з гірниками, яким я належу, на завершальному етапі.

У Брюгге мене все влаштовує. Я хочу тут грати, прогресувати і приносити користь своїй нинішній команді. Коли я приходив в Брюгге, поставив собі за мету закріпитися тут, а коли клуб виявився зацікавлений в моїй персоні, це тільки додало мені енергії в роботі", - сказав Соболь.