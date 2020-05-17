Бойко назвав улюбленого спортсмена

В США будь-який спортивний захід – це, передусім, шоу.

Так вважає голкіпер київського Динамо Денис Бойко.

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"В основному, тільки баскетбол. Але коли буваю в США, то намагаюся відвідати максимум різних спортивних заходів, таких як НБА, НФЛ, НХЛ, МЛБ. Сам граю у баскетбол, волейбол і гандбол. Пару разів у бейсбол пробував.

Кому зі спортсменів симпатизую? Для мене це Леброн Джеймс. В Америці будь-який спортивний захід – це, передусім, шоу. Все зроблено спеціально для глядачів, атмосфера дуже крута протягом усього матчу. Багато хто просто приходять, щоб розважитися з друзями, взяти участь в різних конкурсах, відпочити, послухати класну музику",- сказав Бойко.