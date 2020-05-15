Байєр хоче продати колишнього захисника Динамо

Німецький Байєр планує продати Александара Драговича у найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє Fussball Transfers.

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За інформацією джерела, Байєр не бачить перспектив подальшої співпраці з 29-річним австрійцем. Фармацевти планують отримати за футболіста від трьох до п'яти млн євро.

Захисник перейшов до леверкузенського Байєра з київського Динамо влітку 2016 року. У поточному сезоні Александар Драгович провів 17 матчів за німецький клуб у всіх турнірах.