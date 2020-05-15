Байєр хоче продати колишнього захисника Динамо

Джерело - espreso.tv.
Німецький Байєр планує продати Александара Драговича у найближче трансферне вікно.
Про це повідомляє Fussball Transfers.
Актуально: Суркіс не відпустив гравця Динамо у Тоттенгем
За інформацією джерела, Байєр не бачить перспектив подальшої співпраці з 29-річним австрійцем. Фармацевти планують отримати за футболіста від трьох до п'яти млн євро.
Захисник перейшов до леверкузенського Байєра з київського Динамо влітку 2016 року. У поточному сезоні Александар Драгович провів 17 матчів за німецький клуб у всіх турнірах.