Дріс Мертенс влітку може змінити клуб

Міланський Інтер узгодив умови особистого контракту з нападником Наполі Дрісом Мертенсом.

Про це повідомляє Сorriere della Sera.

Мертенсу запропонували 2-річний контракт із зарплатою 5 млн євро на сезон. Також 33-річний бельгієць отримає підйомні в розмірі 4 млн у євровалюті. Мертенс нібито вже погодився на умови співпраці з Інтером, куди він може перейти влітку у статусі вільного агента.

У нинішньому сезоні Дріс Мертенс зіграв 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Гаттузо вмовить лідерів Наполі залишитися у клубі.

Нагадаємо, італійські клуби відмовляються відновлювати тренування.