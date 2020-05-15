 Інтер узгодив контракт з Мертенсом | Футбол | Champion.com.ua
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Інтер узгодив контракт з Мертенсом

Вчора 23:53 508 0
Дріс Мертенс влітку може змінити клуб
Інтер узгодив контракт з Мертенсом
#Мертенс, #Наполі, #Інтер

Джерело - football24.uа.

Міланський Інтер узгодив умови особистого контракту з нападником Наполі Дрісом Мертенсом.

Про це повідомляє Сorriere della Sera.

Мертенсу запропонували 2-річний контракт із зарплатою 5 млн євро на сезон. Також 33-річний бельгієць отримає підйомні в розмірі 4 млн у євровалюті. Мертенс нібито вже погодився на умови співпраці з Інтером, куди він може перейти влітку у статусі вільного агента.

У нинішньому сезоні Дріс Мертенс зіграв 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів.

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