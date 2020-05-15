Олімпік вийшов із карантину

Футболісти здали тести на коронавірус

У п'ятницю, 15 травня, тренерський штаб, персонал і футболісти Олімпіка зібралися на базі.

Про це повідомляє пресслужба донецької команди.

Футболісти пройшли тест на коронавірус. Результати стануть відомі завтра. Якщо всі тести будуть негативними - команда почне повноцінну підготовку до відновлення чемпіонату найближчими днями.

Також гравці провели теоретичне заняття і полегшене тренування, щоб виконувати всі запобіжні заходи та рекомендації, раніше отримані від УАФ.

Нагадаємо, Олімпік зменшив зарплату футболістам.