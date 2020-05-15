Олімпік вийшов із карантину

Джерело - olimpik.com.uа.
У п'ятницю, 15 травня, тренерський штаб, персонал і футболісти Олімпіка зібралися на базі.
Про це повідомляє пресслужба донецької команди.
Футболісти пройшли тест на коронавірус. Результати стануть відомі завтра. Якщо всі тести будуть негативними - команда почне повноцінну підготовку до відновлення чемпіонату найближчими днями.
Також гравці провели теоретичне заняття і полегшене тренування, щоб виконувати всі запобіжні заходи та рекомендації, раніше отримані від УАФ.
Нагадаємо, Олімпік зменшив зарплату футболістам.