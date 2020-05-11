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Олімпік зменшив зарплату футболістам

Сьогодні 19:28 946 0
Владислав Гельзін прокоментував зменшення заробітної плати у клубі
Олімпік зменшив зарплату футболістам
#Олімпік, #УПЛ

Джерело - footballua.tv.

Керівництво Олімпіка домовилось із гравцями про зменшення заробітної плати.

Про це розповів президент донецького клубу Владислав Гельзін.

"У мене угода з хлопцями на час коронавірусу про зменшення зарплати на 25%. Поки економіка в такій ситуації, поки партнери і економіка не можуть спертися на ті рейки, на яких раніше стояли. На час коронавірусу ці компанії відмовилися від допомоги. Але ми знаємо, як далі знаходити кошти. Будемо їх виділяти, щоб команда існувала", - розповів Гельзін.

Нагадаємо, УПЛ проведе засідання, на якому обговорять догравання і розширення чемпіонату.

Також, Зоря відмовилась догравати чемпіонат у Києві.

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