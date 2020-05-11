Олімпік зменшив зарплату футболістам

Керівництво Олімпіка домовилось із гравцями про зменшення заробітної плати.

Про це розповів президент донецького клубу Владислав Гельзін.

"У мене угода з хлопцями на час коронавірусу про зменшення зарплати на 25%. Поки економіка в такій ситуації, поки партнери і економіка не можуть спертися на ті рейки, на яких раніше стояли. На час коронавірусу ці компанії відмовилися від допомоги. Але ми знаємо, як далі знаходити кошти. Будемо їх виділяти, щоб команда існувала", - розповів Гельзін.