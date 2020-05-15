Ібрагімович здав два тести на коронавірус

Златан Ібрагімович незабаром повернеться до тренувань

Нападник Мілана Златан Ібрагімович, який повернувся в розташування клубу, здав два тести на коронавірус

Про це повідомляє Football Italia.

Результати тестів виявилися негативними. Шведському форварду дозволили тимчасово порушити карантин і виїхати з клубної бази до себе додому, де він проведе найближчий тиждень в режимі самоізоляції.

Перед поновленням тренувань з командою 38-річний швед пройде поглиблений медичний огляд і здасть аналізи крові.

У поточному сезоні Ібрагімович зіграв у складі Мілана 10 матчів, забив 4 голи і віддав 1 асист.

Раніше, Ібрагімович приїхав до Італії.