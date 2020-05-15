Ібрагімович здав два тести на коронавірус

Джерело - espreso.tv.
Нападник Мілана Златан Ібрагімович, який повернувся в розташування клубу, здав два тести на коронавірус
Про це повідомляє Football Italia.
Результати тестів виявилися негативними. Шведському форварду дозволили тимчасово порушити карантин і виїхати з клубної бази до себе додому, де він проведе найближчий тиждень в режимі самоізоляції.
Перед поновленням тренувань з командою 38-річний швед пройде поглиблений медичний огляд і здасть аналізи крові.
У поточному сезоні Ібрагімович зіграв у складі Мілана 10 матчів, забив 4 голи і віддав 1 асист.
Раніше, Ібрагімович приїхав до Італії.