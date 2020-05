Нападник Мілана Златан Ібрагімович яскраво прокоментував повернення до Італії з Швеції після карантину.

"Бог повернувся і спостерігає за тобою", - написав 38-річний швед, замінивши букву S в англійському слові is на Z, яка б означає його ім'я.

У поточному сезоні Ібрагімович зіграв у складі Мілана 10 матчів, забив 4 голи і віддав 1 асист.

God iZ back and watches over you pic.twitter.com/yWxN638Zbx