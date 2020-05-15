Суркіс не відпустив гравця Динамо у Тоттенгем

Колишній півзахисник Динамо Єрко Леко хотів переїхати з Києва в ТОП-чемпіонат.

Про це розповів сам футболіст.

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"Київ – це особливе середовище, а Суркіс – президент, який любить гучні імена. Він хотів, щоб я покинув Динамо лише заради серйозних клубів, як Інтер, або щось на кшталт цього.

Наприклад, я пам'ятаю, що був інтерес Тоттенгема, ми вже домовилися практично про все, але потім Суркіс сказав, що Тоттенгем недостатньо сильний, це не те ім'я для переходу. Тоді ще Тоттенхем не був тим, ким він є сьогодні, але я навіть не знав, коли все відбувалося, гравець дізнається все в кінці. Якби я знав вчасно, то вирішив би це питання якимось інцидентом на тренуванні або щось таке. Тоді вони були б змушені мене відпустити", – наводить слова Леко Germanijak.