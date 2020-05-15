Денисов: Вацко перестав цінувати те, що має

Після відходу Віктора Вацка з телеканалів Футбол, аудиторія не зменшилася.

Про це розповів директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

Актуально: Про примирення з Динамо, конфлікт з Павелком і повернення Вацка - Олександр Денисов

"Я і досі не розумію, навіщо Вацко пішов, у нього було все – крісло в недільній топ-програмі, матчі збірної України, матчі Шахтаря в Лізі чемпіонів. Топ-продукт, мільйонна аудиторія. Кажу: "Працюй". Він відповідає: "Ні, я пішов. Тепер все буде на YouTube". Я кажу: "Буде і YouTube, і ТБ, будуть різні майданчики". Але ні, він втомився, треба зробити паузу.

Дійсно, телебачення – це психологічно дуже важкий фактор, деколи складно тримати себе в тонусі, часом ти вичавлений, як лимон. Напевно, у нього десь з'явилася ця порожнеча, втома, десь він перестав цінувати те, що має. Тому все пішло грати далі.

Мені шкода, що я втратив Вацка, але показники програми не змінилися. Не можна сказати, що пішла людина, а за ним і аудиторія. Програму дивляться, але тепер під іншим кутом. Не розумію, як щось можна змінити. Це як хлопець з дівчиною розлучилися, чи можуть вони бути разом знову? Теоретично можуть, але все ж багато води витекло", – пояснив Денисов.