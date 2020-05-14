Джерело - Чемпіон.

Незмінний директор каналів Футбол Олександр Денисов дав перше розгорнуте інтерв'ю, де відповів на найгостріші питання.

Критика і перемир'я з Динамо, підтоплювання за Шахтар і претензії з боку Зорі. Поговорили і про конфлікт з Павелком, який у житті Рінат Ахметов і роботу з Юрієм Розановим і Василієм Уткіним. Чому все-таки Віктор Вацко пішов з каналів і чи можливе його повернення у Великий футбол⁉️ І нарешті вся правда про легендарне відео з Ахметовим, Януковичем і Колесніковим.

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