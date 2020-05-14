 Колос хоче викупити у Динамо Смирного | Футбол | Champion.com.ua
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Колос хоче викупити у Динамо Смирного
#Колос, #Динамо, #Смирний

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Євген Смирний може стати повноцінним гравцем Колоса.

Про це розповів сам футболіст.

"Коли ти зрозумів, що тобі U-21 вже нецікава? Ми вже грали тільки з Шахтарем і Олександрією, які давали опір. З рештою виходили, по 3-4 голи забивали в першому таймі. Не було сенсу грати вже.

Потім я потрапив в першу команду, поїхав на збори. Все добре було, грав. Повернулися до Києва, не потрапив в заявку, пішов тренуватися з дублем, де отримав травму. Через два тижні повернувся, і відразу запалення легенів, знову два місяці пропустив. Грубо кажучи, пропустив пів року.

Потім рік тренувався, але бачив, що на мене не розраховують. За тренуванням вже видно було, коли основа займається, а ти просто стоїш на іншому полі, б'єш по воротах. За моєю інформацією, Колос веде переговори з Динамо, щоб мене викупити, - сказав Смирний.

Нагадаємо, гравці Колоса пройшли тест на коронавірус.

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