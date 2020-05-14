АЕК запропонує Чигринському новий контракт

Дмитро Чигринський може залишитися у грецькому клубі

АЕК спробує зберегти в команді українського захисника Дмитра Чигринського.

Про це повідомляє gazzetta.gr.

Грецький клуб готує для українця новий контракт.

Раніше повідомлялося, що Чигринський не збирається продовжувати угоду, бо не отримує належної довіри і кількості ігрового часу від головного тренера клубу Массімо Каррери.

У нинішньому чемпіонаті Греції Чигринський провів 14 матчів з 26, відзначившись 1 голом.

Нагадаємо, Чигринський потрапив до символічної збірної найгірших партнерів Мессі.