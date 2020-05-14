АЕК запропонує Чигринському новий контракт

Джерело - xsport.ua.
АЕК спробує зберегти в команді українського захисника Дмитра Чигринського.
Про це повідомляє gazzetta.gr.
Грецький клуб готує для українця новий контракт.
Раніше повідомлялося, що Чигринський не збирається продовжувати угоду, бо не отримує належної довіри і кількості ігрового часу від головного тренера клубу Массімо Каррери.
У нинішньому чемпіонаті Греції Чигринський провів 14 матчів з 26, відзначившись 1 голом.
Нагадаємо, Чигринський потрапив до символічної збірної найгірших партнерів Мессі.