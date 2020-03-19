Названі три причини, через які Чигринський може піти з АЕКа

Український легіонер влітку, ймовірно, отримає статус вільного агента

Центральний захисник грецького клубу АЕК Дмитро Чигринський, як повідомлялося раніше, після закінчення сезону може стати вільним агентом.

Про це повідомляє BeSoccer.

Контракт 33-річного українця закінчується 30 червня, але в ньому є пункт про автоматичну пролонгацію ще на сезон, який, очевидно, активований не буде.

Однак, якщо раніше повідомлялося про те, що продовжувати контракт не планує сам Чигринський, то зараз інше джерело інформує про сумніви в стані АЕКа щодо доцільності продовження співпраці з українцем.

Відзначається, що боси клубу оцінюють три причини, які можуть призвести до літнього відходу Чигринського. Перша - схильність захисника до травм, друга - не найкраща ігрова форма Дмитра в поточному сезоні, і третя - високий рівень зарплати українця. Саме останній фактор, ймовірно, може стати ключовим і переважити всі інші.

У нинішньому чемпіонаті Греції Чигринський провів 14 матчів з 26, відзначившись 1 голом.

Раніше, Чигринський може влітку перейти у Рух.