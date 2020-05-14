Шахтар у поточному сезоні має стати чемпіоном України та успішно зіграти у Лізі Європи.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Головна мета Шахтаря – стати чемпіоном. Від першої секунди сезону чемпіонат України є пріоритетом. Мета в Лізі Європи – далі демонструвати те, що ми показували у єврокубкових матчах. Нашу команду поважають у Європі, ми ще не програли жодного поєдинку на виїзді – ані в Лізі чемпіонів, ані в Лізі Європи. Маємо підтримувати цю динаміку й додавати в домашніх іграх. Удома ми не продемонстрували всього, на що здатні, а тому намагатимемося поліпшити ситуацію в наступній зустрічі з Вольфсбургом. Стати чемпіонами України і пройти успішний шлях у Лізі Європи – ось наші цілі", - розповів Каштру.