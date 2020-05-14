Джерело - gol.ru.
Новим головним тренером Локомотива стане сербський спеціаліст Марко Николич, який замінить на цій посаді Юрія Сьоміна.
Про це повідомляє gol.
Николич розпочав тренерську кар'єру у 29 років, коли очолив сербський Рад, який спас від вильоту та вивів команду у Лігу Європи.
Надалі він тренував Партизан, Воєводину, Фегервар та словенську Олімпію, де влип у расистський скандал.
Сталося це, коли Олімпія боролася за чемпіонство, але програвала в одному з матчів аутсайдеру. На 90-й хвилині рахунок зрівняв гравець Олімпії Блессинг Елеке. Але Ніколіч розлютився, що Елеке святкує гол занадто довго, і обізвав його чорним ідіотом.
Слова потрапили на відео. Ніколіч пізніше вибачився, але все одно отримав 7-матчеву дискваліфікацію. Клуб під тиском керівництва футболу Словенії розірвав контракт з тренером, але Олімпія все-таки добралася до чемпіонства.
Нагадаємо, Динамо привітало Сьоміна з днем народження.