Марко Николич найближчим часом стане новим головним тренером московського Локомотива

Новим головним тренером Локомотива стане сербський спеціаліст Марко Николич, який замінить на цій посаді Юрія Сьоміна.

Про це повідомляє gol.

Николич розпочав тренерську кар'єру у 29 років, коли очолив сербський Рад, який спас від вильоту та вивів команду у Лігу Європи.

Надалі він тренував Партизан, Воєводину, Фегервар та словенську Олімпію, де влип у расистський скандал.

Сталося це, коли Олімпія боролася за чемпіонство, але програвала в одному з матчів аутсайдеру. На 90-й хвилині рахунок зрівняв гравець Олімпії Блессинг Елеке. Але Ніколіч розлютився, що Елеке святкує гол занадто довго, і обізвав його чорним ідіотом.

Слова потрапили на відео. Ніколіч пізніше вибачився, але все одно отримав 7-матчеву дискваліфікацію. Клуб під тиском керівництва футболу Словенії розірвав контракт з тренером, але Олімпія все-таки добралася до чемпіонства.

Нагадаємо, Динамо привітало Сьоміна з днем народження.