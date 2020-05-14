Шапаренко хотів покинути Динамо перед стартом сезону

Перед початком сезону хавбек Динамо Микола Шапаренко розглядав пропозиції від інших команд.

Про це розповів сам футболіст.

"Так, я міг піти в оренду – потрібна була лише згода Ігоря Михайловича Суркіса, і я переходжу. Я сам хотів, адже це дуже важко – я хочу грати, пройшов етап U-21 і дубля, мені хочеться грати в основі більше.

А коли тебе знову відправляють в U-21, то розумієш, що все це в тебе вже було. Не те що б мотивація зникла, але настрою виступати за U-21 вже немає. Я дуже хотів піти, щоб грати", – розповів Шапаренко.