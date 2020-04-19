Джерело - dynamomania.

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко уявив себе тренером з безмежними можливостями.

Гравець назвав збірну гравців своєї мрії.

Важливо: Динамо Брест розірве контракт із Хачеріді

"Джанлуїджі Буффон у воротах. У захисті – Трент Александер-Арнольд, Вірджил ван Дейк, Серхіо Рамос і Марсело. Потім Н'Голо Канте, Філіппе Коутінью, Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Карім Бензема та Кіліант Мбаппе",– сказав Шапаренко.

У цьому сезоні Шапаренко зіграв в українській Прем'єр-лізі у восьми зустрічах і забив один гол. Transfermarkt оцінює гравця у 3,2 млн євро.