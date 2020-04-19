Джерело - dynamomania.
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко уявив себе тренером з безмежними можливостями.
Гравець назвав збірну гравців своєї мрії.
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"Джанлуїджі Буффон у воротах. У захисті – Трент Александер-Арнольд, Вірджил ван Дейк, Серхіо Рамос і Марсело. Потім Н'Голо Канте, Філіппе Коутінью, Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Карім Бензема та Кіліант Мбаппе",– сказав Шапаренко.
У цьому сезоні Шапаренко зіграв в українській Прем'єр-лізі у восьми зустрічах і забив один гол. Transfermarkt оцінює гравця у 3,2 млн євро.