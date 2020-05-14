Дикий: Варіант догравання УПЛ у двох містах не буде реалізовано

В УПЛ вказали на імовірність догравання чемпіонату в одному місті.

Про це розповів виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий.

"Яка ймовірність, що верхня шістка може бути дограна в Києві, а нижня - у Львові або Дніпрі? Це питання також обговорювалося на сьогоднішньому засіданні, але більшість клубів підтримують спортивний принцип. Тому, швидше за все, таке не буде реалізовано. Але також все буде залежати від рекомендацій структур охорони здоров'я", - розповів Дикий.