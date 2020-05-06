Суркіс хоче повернути Реброва у київське Динамо

Ребров очолював команду з 2014 по 2017 роки

Невдалий виступ київського Динамо в поточному сезоні змусив керівництво клубу вивчати питання зміни головного тренера в найближче міжсезоння.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

Президент клубу Ігор Суркіс розглядає можливість повернення на посаду наставника Сергія Реброва, який працював на цій посаді з 2014 по 2017 роки і два рази виграв з командою чемпіонат України.

З того часу український фахівець отримав закордонний досвід в Азії та Європі, очолюючи Аль-Ахлі з Саудівської Аравії (клуб став віце-чемпіоном країни 2017/18) і Ференцварош, який привів в Угорщині до перемоги в національному чемпіонаті сезону 2018/19.

Сам Ребров, який в минулому році уклав новий трирічний контракт в Угорщині, за даними інсайдерів, поки не горить бажанням повертатися на Батьківщину. Втім, президент Динамо і один з найкращих нападників в його історії продовжують переговори з приводу можливого призначення.

Нагадаємо, на думку Ріанчо Ребров поверне Динамо золото УПЛ.