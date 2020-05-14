В УПЛ назвали умови відновлення чемпіонату

Відновлення чемпіонату України залежить від рішення українського уряду.

Про це розповів виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий.

"Сьогодні було робоче засідання клубів. На засіданні були присутні всі 12 клубів і переважна більшість підтримала ідею відновлення чемпіонату 30 травня. Але також в даній ситуації все залежить від рішення уряду країни. Якщо буде дозволяти ситуація, то УПЛ відновиться 30 травня", - розповів Дикий.