 Динамо привітало російського тренера з днем народження | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо привітало Сьоміна з днем народження

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Динамо привітало Сьоміна з днем народження
#Динамо, #Сьомін

Джерело - Чемпіон.

Динамо Київ на офіційному сайті опублікувало привітання президента клубу Ігоря Суркіса наставнику Юрію Сьоміну, який працював з командою з 2007 по 2009 рік, а також з 2010 по 2012 рік.

Сьогодні Сьоміну виповнилося 73 роки.

"Від імені всіх динамівців і від себе особисто вітаю Вас з 73-річчям!

Ви продовжуєте присвячувати своє життя футболу, і футбол сповна відповідає вам взаємністю. При цьому роки Вас не повинні лякати, і вони Вас не беруть – в душі Ви завжди молоді, завжди випромінюєте запал та енергію. Завдяки своєму не по роках прогресивному баченню гри номер один, вмінню не тільки йти в ногу з часом, але і бути попереду, задавати футбольну моду, Ви залишаєте позаду себе навіть найталановитіших і найпрогресивних молодих тренерів нової формації. Яскраве підтвердження цьому – нещодавнє чемпіонство "Локомотива".

Упевнений, що в Ваших жилах тече не тільки червоно-зелена, а і біло-синя кров. Сподіваюся, Ви з таким же теплом, як і я, згадуєте період роботи в Києві. Важкі і високі завдання Вас ніколи не лякали, і це не може не імпонувати і не підкуповувати.

Прийнявши команду в нелегкий час, Ви зуміли дати їй нове дихання, створити новий боєздатний колектив, знову повернувши "Динамо" на чемпіонський шлях. До гучної перемоги на європейській арені залишалися останні кроки, і, якби обставини складися трохи інакше, впевнений, що і ця вершина Вам би підкорилася.

У день Вашого народження бажаю Вам міцного здоров'я, невичерпної енергії, сімейного щастя і нових успіхів на Вашій нелегкій тренерській ниві".

Кияни під керівництвом наставника виграли чемпіонство і Суперкубок України.

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