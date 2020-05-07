Цітаішвілі: На пропозицію Бешикташа навіть не дивився

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі пояснив, чому вирішив залишитися в київському клубі після перемоги на молодіжному чемпіонаті світу.

Про це розповів сам футболіст.

"Після чемпіонату світу ходили чутки, але я не звертав на них уваги. На Бешикташ я навіть не дивився.

Було б нерозумно йти в такому віці і в такій ситуації, як у мене. Тому що я ще не отримав досвіду і нічого не зробив у футболі. Так, чемпіон світу U-20, але кому це треба? Це додасть пару тисяч до зарплати в новому клубі, але коли тебе купують, то вже дивляться на статистику", - відзначив Цітаішвілі.