Лідер Олександрії потрапив до сфери інтересів італійських клубів

Хавбек Олександрії зацікавив кілька клубів Серії А

Італійські клуби активно стежать за одним з гравців клубу УПЛ Олександрія.

Про це заявив скаут Алекс Великих.

"Я не буду називати прізвище футболіста, але гравець Олександрії зацікавив клуби Серії А. До речі, я очікую появу українського гравця в складі Роми. Те ж могло статися в Мілані, але там змінилося керівництво", - сказав Великих.

Мова йде про хавбека Кирила Ковальця, за яким італійські скаути стежили в матчі Ліги Європи Сент-Етьєн - Олександрія (1:1) і залишилися задоволені.

У нинішньому сезоні 26-річний Ковалець зіграв за Олександрію 14 матчів в УПЛ, в яких забив 6 голів і зробив 3 гольові передачі.

Нагадаємо, відновлення УПЛ можуть перенести на 6 червня.