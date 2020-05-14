 Кополовець: Карпати нікому не потрібні, залишився тільки бренд | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Лопес заявив про скасування бою з Ломаченком
Сьогодні 10:25 2300 1
Усика запідозрили у тому, що він був завербований спецслужбами РФ
Сьогодні 07:28 4718 7
Динамо готове надати Зорі клубну базу ДЮСШ
Вчора 21:11 1532
Шевченко: Хочу повернутися в Мілан в якості тренера
Вчора 19:46 3030
Серія А відновлює сезон з 13 червня
Вчора 18:55 1811 1
Відновлення УПЛ можуть перенести на 6 червня
Вчора 17:57 2154
Рома розпочала переговори щодо трансферу Мораеса
Вчора 16:12 2604
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Вчора 15:59 1895
ВІДЕО. 75 хвилин з Валерієм Лобановським. Одне з останніх інтерв'ю Метра
Вчора 14:56 1136
Команда борця Грицая вже збудувала клітку для бою з Усиком
Вчора 13:51 3532 2
Блоги
Найдорожчі українські футболісти прямо зараз
Найдорожчі українські футболісти прямо зараз Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:55 252
Перший європейський кубок в історії Динамо. 45-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 45-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:02 675
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема Valeriy Ruchka
Вчора 17:50 1312 2
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків Андрій Твердохліб
Вчора 15:59 1892
Як правильно відновлюватись після тренувань
Як правильно відновлюватись після тренувань Дима Копий
Вчора 15:02 1039
Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського
Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського Valeriy Ruchka
Вчора 12:13 3029
18 років тому помер Валерій Лобановський
18 років тому помер Валерій Лобановський Valeriy Ruchka
Вчора 08:48 3166
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса Андрій Твердохліб
12.05.2020 21:45 2878
Я повернувся. Майк Тайсон показав свої феноменальні тренування
Я повернувся. Майк Тайсон показав свої феноменальні тренування Valeriy Ruchka
12.05.2020 16:39 1823
Боксер Олександр Усик або той момент, коли виглядаєш гопніком та сцикуном…
Боксер Олександр Усик або той момент, коли виглядаєш гопніком та сцикуном… Valeriy Ruchka
12.05.2020 13:09 3496 12
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:50 ММА У батька Хабіба діагностували коронавірус 63
13:33 Формула 1 Ріккардо залишить Рено і перейде у Макларен 201
13:15 Футбол Денисов вказав зміни, які можуть бути у програмі Великий футбол 550
12:57 Футбол Лідер Олександрії потрапив до сфери інтересів італійських клубів 692
12:55 Блог Найдорожчі українські футболісти прямо зараз 259
12:41 Футбол Кополовець: Карпати нікому не потрібні, залишився тільки бренд 635
12:25 Футбол Стало відомо, чому Динамо не подало апеляцію у справі Бєсєдіна 839
12:09 Футбол Лєднєв відмовив європейським клубам заради Динамо 917
11:51 Бокс Хейні: Лопес є брехуном і я починаю думати, що він божевільний 869
11:33 Футбол Тимчик: Рафаїлов гідний посади спортивного директора Динамо 1123
11:15 Футбол Рафаїлов: Жіночі команди у клубів УПЛ - це маячня 924
10:57 Футбол Мілевський зізнався, що не має громадянства Білорусі 975
10:41 ММА Сміт - Тейшейра. Відео бою 921
10:25 Бокс Лопес заявив про скасування бою з Ломаченком 2300 1
10:10 ММА Орловський одноголосним рішенням суддів переміг бразильську зірку 1119
10:02 Блог Перший європейський кубок в історії Динамо. 45-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків 679
09:55 Бокс Тренер Грицая: В Усика з Ломаченком куратор із ФСБ 2145 1
09:40 Бокс Тайсон зв'язувався з Гірном щодо організації поєдинку 1729
09:25 Футбол Підліток загрожує легенді Арсеналу заразити коронавірусом 1424
09:10 Футбол Рафаїлов: Якщо побачите оголошення на стовпах про роботу для пенсіонерів - зателефонуйте мені 1812
08:55 Футбол Австрія офіційно визначила дату відновлення сезону 1482
08:40 Футбол Шапаренко: Я з Лужним і Шацьких взагалі не говорив 2142
08:25 Футбол Миколенко зробив несподіване зізнання щодо майбутнього у Динамо 2147
08:08 ММА Тейшейра нокаутом переміг Сміта на турнірі UFC Fight Night 171 1748
07:28 Бокс Усика запідозрили у тому, що він був завербований спецслужбами РФ 4718 7

Кополовець: Карпати нікому не потрібні, залишився тільки бренд

Сьогодні 12:41 635 0
Колишній гравець - про стан справ у львівському клубі
Кополовець: Карпати нікому не потрібні, залишився тільки бренд
#Кополовець, #Карпати

Джерело - footballhub.com.ua.

Місто Львів заслуговує на потужну команду, яка грала б у Європі.

Про це заявив колишній гравець Карпат Михайло Кополовець.

"Що зараз відбувається з Карпатами? Чесно, мені боляче дивитися на ту команду. Львів заслуговує на потужну команду, яка грала б у Європі. Прикро дивитися на Карпати. Туди треба влити нове життя. Там потрібен новий президент, який любить футбол. Потрібне перезавантаження максимальне. 

Команда нікому не потрібна. Там залишився бренд. Фанів - нуль на стадіоні. Кому потрібен цей футбол? Не ходять люди на футбол, тому що вони хочуть бачити продукт, відчувати емоції, боротьбу. Якусь енергію вилити, викричатися.

Ми грали звичайний матч із Говерлою і тоді було 20 тисяч вболівальників. Я не говорю про Лігу Європи. Люди бігли. Вони підтримували команду. Прикро, дійсно, прикро.

Якби я був президентом, який має багато грошей, то мені було б соромно, що мою команду вовтузять. Я б запросив футболістів, які розуміють, що таке Карпати. Як в Динамо. Там схожа ситуація. За ту майку треба гризти землю", - сказав Кополовець.

Нагадаємо, Карпати відшукали кошти для тестування на коронавірус.

Коментарі ()