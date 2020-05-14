Місто Львів заслуговує на потужну команду, яка грала б у Європі.

Про це заявив колишній гравець Карпат Михайло Кополовець.

"Що зараз відбувається з Карпатами? Чесно, мені боляче дивитися на ту команду. Львів заслуговує на потужну команду, яка грала б у Європі. Прикро дивитися на Карпати. Туди треба влити нове життя. Там потрібен новий президент, який любить футбол. Потрібне перезавантаження максимальне.

Команда нікому не потрібна. Там залишився бренд. Фанів - нуль на стадіоні. Кому потрібен цей футбол? Не ходять люди на футбол, тому що вони хочуть бачити продукт, відчувати емоції, боротьбу. Якусь енергію вилити, викричатися.

Ми грали звичайний матч із Говерлою і тоді було 20 тисяч вболівальників. Я не говорю про Лігу Європи. Люди бігли. Вони підтримували команду. Прикро, дійсно, прикро.

Якби я був президентом, який має багато грошей, то мені було б соромно, що мою команду вовтузять. Я б запросив футболістів, які розуміють, що таке Карпати. Як в Динамо. Там схожа ситуація. За ту майку треба гризти землю", - сказав Кополовець.