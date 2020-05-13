Карпати відшукали кошти для тестування на коронавірус

На 15 травня у Карпат запланований збір

Джерело - ТК Футбол.

Львівські Карпати планують незабаром здати тести на коронавірус і приступити до тренувань.

Про це заявив головний тренер команди Роман Санжар.

"Інформація змінилася. Тестування пройдуть футболісти і тренерський штаб. На 15 травня у нас запланований збір. Команда пройде тести. Якщо все буде нормально, то почнемо включатися в процес", - заявив Санжар.

Хоча напередодні представник менеджменту клубу заявляв, що у Карпат на це немає коштів, необхідних для проходження тестування на COVID-19.