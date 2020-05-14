Нападник Динамо Брест Артем Мілевський не має паспорта громадянина Білорусі.

Про це заявив сам футболіст.

"Зараз оголосили, що білорусів не пускатимуть нікуди, тому що не дотримуються карантин. Але у мене український паспорт.

Я білоруський паспорт не робив. Ні. Я як легіонер тут", - сказав Мілевський.