Джерело - Чемпіон.
Нападник Динамо Брест Артем Мілевський не має паспорта громадянина Білорусі.
Про це заявив сам футболіст.
"Зараз оголосили, що білорусів не пускатимуть нікуди, тому що не дотримуються карантин. Але у мене український паспорт.
Я білоруський паспорт не робив. Ні. Я як легіонер тут", - сказав Мілевський.
Артем Мілевський народився у Мінську, проте виступав в Україні з 2000 по 2013 рік і прийняв громадянство.
Нагадаємо, Алієв пропонував Мілевському зіграти прощальний матч у Хабаровську з ведмедями.