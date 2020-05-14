Клуб Бундесліги втратив тренера перед матчем з Баварією

Джерело - football24.ua.
Керманич берлінського Уніона Урс Фішер покинув розташування команди за кілька днів до відновлення сезону в німецькій Бундеслізі.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
54-річний фахівець покинув команду через особисті причини.
Відхід Фішера не пов'язаний із коронавірусом. Напередодні весь персонал і гравці залізних здали тести на COVID-19 – вони виявились негативними. Наразі з командою працюватимуть асистенти Фішера Маркус Хоффманн і Себастьян Беніг.
До слова, Уніон посідає 11-те місце в німецькій першості. Матч проти мюнхенської Баварії відбудеться у неділю, 17 травня.
Раніше, Баварія узгодила контракт з Сане.