Баварія узгодила контракт з Сане

Лерой Сане влітку може змінити клуб

Півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане може перейти у Баварію.

Про це повідомляє Sport Bild.

Мюнхенський клуб досяг з гравцем домовленості про 5-річний контракт.

Відзначається, що Баварія розраховує на те, що Сане цього літа можна буде підписати за зниженою ціною.

Сума, яку мінімально готові заплатити мюнхенці Ман Сіті, становить 40 млн євро. Але в клубі вважають, що навряд чи підсумкова вартість гравця буде нижче 60 мільйонів.

Олівер Кан і Хасан Саліхаміджич, керівники Баварії, вже схвалили переговори.

Раніше повідомлялося, що Баварія визначилася з ціною на Сане.