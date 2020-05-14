Миколенко зробив несподіване зізнання щодо майбутнього у Динамо

Захисник Динамо Віталій Миколенко готовий залишитися у клубі до кінця кар'єри.

Про це заявив сам футболіст.

"Спочатку треба заграти у першій команді, досягнути того, щоби на тебе якийсь клуб звернув увагу й запропонував суму, що влаштує клуб.

Тоді, вважаю, це правильно. Якщо клуб це не влаштовує, то ти - гравець Динамо, зобов'язаний виконувати контракт. Якщо мій клуб це влаштує, йому буде вигідно, щоб я перейшов кудись, то буду тільки за. Якщо клуб хоче, щоб я грав тут, захищав кольори Динамо, то хочу тут залишатися до кінця кар'єри. Про пропозиції хіба що читаю в інтернеті. Більше нічого не чув", - зазначив Миколенко.