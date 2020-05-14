Голова МОЗ України: Футбол буде без глядачів до вересня мінімум

Вболівальники повернуться на стадіони, коли в Україні коронавірусу практично не буде.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Ми плануємо відновлення деяких спортивних змагань з 22 травня. Це можливо тільки при порожніх трибунах. Якщо говорити про футбол, то недавно я зустрічався з Андрієм Павелком, ми обговорили відновлення ліги. Це можливо тільки при дотриманні протиепідемічних заходів – все, що необхідно для запобігання поширенню COVID-19.

Ми дійсно розглядаємо дату 30 травня. Зараз йде спілкування з епідеміологами на предмет безпечного проведення цих змагань. Водночас необхідно забезпечити ПЛР-тестування, оскільки це безпека наших футболістів. Крім того, потрібно забезпечити безпеку під час матчів всіх людей на стадіоні. Ми прописуємо алгоритми. Думаю, на початку наступного тижня ми зможемо сказати: коли і за яких умов розпочнуться змагання.

Якщо в одного з футболістів виявлять коронавірус, вся команда повинна піти на самоізоляцію на 14 днів. Якщо напередодні вони грали офіційний матч, то необхідно ізолювати команду-суперника.

Вболівальники повернуться на стадіони, коли в Україні коронавірусу практично не буде. Якщо будуть поодинокі випадки в різних куточках країни, уболівальники зможуть повернутися на стадіони. У цьому сезоні гратимуть при порожніх трибунах. Раніше вересня ми навіть не можемо це питання розглядати", - зазначив Степанов.