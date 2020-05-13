Суркіс: Динамо виступає за 14 клубів в УПЛ

УПЛ слід дотримуватися регламенту сезону 2020/21, який передбачає розширення ліги до 14 команд.

Про це розповів президент Динамо Ігор Суркіс.

"Динамо виступає за дотримання регламенту. Від самого початку була домовленість, що в сезоні 2020/2021 УПЛ буде складатися з 14-ти клубів.

При цьому повинні бути витримані чіткі критерії проходження атестації клубів на наступний сезон. Повинні бути надані фінансові гарантії, аби не було ситуації, коли хтось не дограє до фінішу сезону і ми отримаємо пародію на чемпіонат, а не повноцінний турнір.

Упевнений, що клуби першої ліги, які хочуть піднятися в класі, можуть надати такі гарантії. Я уважно стежу за всім, що відбувається в українському футболі, читаю інтерв'ю президентів інших клубів і уявляю, про що йде мова.

Президенти клубів першої ліги говорять правильні речі. Вони вкладають гроші в розвиток інфраструктури, ставлять завдання своїм командам вийти в УПЛ і орієнтуються на прийняті правила. Але тут сезон ще не дограли і починаються розмови, мовляв, вас туди не пустять, бо правила гри змінилися. Як це взагалі можливо в цивілізованому світі?

Чи покращиться ситуація після розширення УПЛ або погіршиться - уже немає значення. Ми спільно прийняли таке рішення, затвердили кількість команд на наступний чемпіонат, і не потрібно міняти правила гри по ходу сезону", - розповів Суркіс.