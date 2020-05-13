Де Пена пообіцяв забити гол прямим ударом з кутового

Уругвайський півзахисник Динамо Карлос де Пена мріє забити гол прямим ударом з кутового.

Про це розповів сам футболіст.

"У мене був дуже хороший вчитель, коли я грав в Уругваї. Його ім'я – Альваро Рекоба. Ми разом грали три роки, і багато разів з кутових він пробивав так, щоб забити м'яч. Я точно не пам'ятаю скільки, але приблизно шість або сім м'ячів від кутового прапорця він забив в офіційних матчах.

Коли я почав з ним тренуватися, то почав намагатися зробити те ж саме. Звичайно ж, мені б хотілося забити з кутового в офіційному матчі. Я думаю, ще зроблю це.

Я намагаюся, адже час від часу голкіпери очікують подачі або чогось іншого складного, а ти намагаєшся забити, зробивши їм сюрприз. Обіцяю, що в наступній грі постараюся забити з кутового", - розповів де Пена.