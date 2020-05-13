Визначився календар у Першій та Другій лізі

Стали відомі дати догравання чемпіонату у Першій та Другій лізі

Став відомий попередній графік матчів чемпіонату Першої та Другої ліг, який був розроблений ПФЛ і УАФ.

Про це повідомляє ua-football.

Після того, як команди вийдуть з карантину, до 18-го травня вони повинні пройти медичне обстеження і здати тести на коронавірус, після чого клуби будуть готуватися до відновлення сезону.

Тури в Першій лізі заплановані на 2, 7, 14, 21, 26 червня, 1, 6, 11, 15, 20 і 26 липня.

У Другій лізі гратимуть 2, 7, 12, 17, 21, 27, 30 червня і 5, 9, 13, 17, 21 і 25 липня.

На 29 липня і 02 серпня намічені плей-оф матчі за вихід в Першу лігу, в яких зіграють дві команди, які займуть 13-14 місця в Першій лізі, проти двох других команд Другої ліги.

Нагадаємо, відновлення УПЛ можуть перенести на 6 червня.