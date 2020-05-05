Колишній нападник Шахтаря бажає завершити кар'єру у Болівії

Морено виступав за Шахтар у 2008-2011 роках

Колишній нападник донецького Шахтаря Марсело Морено хоче завершити кар'єру у болівійському клубі Орієнте Петролеро.

Про це заявив сам футболіст.

"Я рано покинув Орієнте Петролеро, хоча мені дуже подобається цей клуб, а фанати прекрасно до мене ставляться, коли я приїжджаю в Санта-Крус. Зараз я можу сказати, що свою футбольну кар'єру хотів би завершити саме в Орієнте Петролеро", - заявив Морено.

32-річний Марсело Морено, який родом з Болівії, вже грав за Орієнте Петролеро з 2003-го по 2004-й рік. Нападник виступав за донецький Шахтар у період 2008-2011 роки. Провів 46 матчів, забив 10 м'ячів і віддав 1 результативну передачу.

Раніше, Луческу похизувався, що виховав колишню зірку Шахтаря.