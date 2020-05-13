Президент Альянсу: УАФ дали гроші в УЄФА на допомогу в боротьбі з COVID-19, а вони не хочуть ділитися

Альянс має намір дограти сезон Другої ліги, незважаючи на додаткові витрати для тестування на коронавірус.

Про це заявив президент клубу Сергій Демченко.

"Ми готові догравати сезон. Налаштовані на це. Сьогодні (розмова відбулася в понеділок, 11 травня - прим. Tribuna.com) повинні зібратися на тренування. Треба пройти тестування? Зробимо. Зарплату платимо повністю, без затримок. Чи не скорочували нічого.

Від допомоги федерації не відмовилися б, було б непогано. Їм же дали гроші в УЄФА, а вони не хочуть ділитися. Далі ж на допомогу в боротьбі з COVID-19.

Хоча в ПФЛ не говорять, чи буде догравати сезон. Вони не хочуть брати на себе відповідальність. І УАФ, і ПФЛ хочуть себе убезпечити. Я спілкуюся з Макаровим - ще є питання по вкладах клубів. Одна третина чемпіонату поки не відбулася, а внески же залишаються в ПФЛ. Ці 30-40 тисяч якраз можна було б дати на тестування.

Хоча ми за продовження чемпіонату. Хотілося б довести деяким командам і фахівцям. Але вже як вирішать", - сказав Демченко.